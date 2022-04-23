Внесены изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

Внесены изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами.

Внесены изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указы президента Азербайджанской Республики "Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами" от 3 мая 2017 года №1361 и "О некоторых мерах по обеспечению деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики" от 30 июня 2020 года №1077.