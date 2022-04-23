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Внесены изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

Внесены изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы Внесены изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами.
Внутренняя политика
23 апреля 2022 г. 15:50
Внесены изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
Ильхам Алиев

Внесены изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указы президента Азербайджанской Республики "Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами" от 3 мая 2017 года №1361 и "О некоторых мерах по обеспечению деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики" от 30 июня 2020 года №1077.

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Версия на азербайджанском языке İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısına dəyişiklik edilib

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