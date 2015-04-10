Внесена поправка в "Правила перемещения товаров в соответствии с международным и внутренним таможенным транзитом"

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Артур Раси-заде подписал решение о внесении поправки в "Правила перемещения товаров в соответствии с международным и внутренним таможенным транзитом". Как сообщает Report, согласно решению, исключено первое предложение пункта 13.2 документа.

До принятия этого решения, в случае, если у таможенного органа имелись достаточные основания полагать, что перевозчик либо его транспортное средство не отвечают требованиям настоящего Кодекса, после приведения этого транспортного средства таможенным перевозчиком в надлежащее состояние, перевозка товаров продолжалась под таможенным сопровождением (сопровождение товаров, транспортных средств и относящихся к ним документов должностным лицом таможенного органа).