Вице-спикер: Вашингтонский саммит вывел отношения США и Азербайджана на новый этап

Вашингтонские договоренности отправили на свалку истории Минскую группу ОБСЕ, которая за долгие годы так и не принесла результатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров на специальном заседании парламента.

Парламентарий отметил, что в ходе встречи в Вашингтоне был сделан один из важнейших шагов на пути к заключению мирного договора.

"Закрепленное в документе обеспечение беспрепятственной связи с Нахчываном через Зангезурский коридор стало реализацией еще одной национальной цели. Кроме того, удалось вывести отношения США и Азербайджана на качественно новый уровень. Стороны будут сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес. Уверен, что наша страна сохранит достойное место в новом мировом порядке", - добавил Аскеров.