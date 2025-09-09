ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Вице-спикер: Вашингтонский саммит вывел отношения США и Азербайджана на новый этап

    Внутренняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 12:33
    Вице-спикер: Вашингтонский саммит вывел отношения США и Азербайджана на новый этап

    Вашингтонские договоренности отправили на свалку истории Минскую группу ОБСЕ, которая за долгие годы так и не принесла результатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров на специальном заседании парламента.

    Парламентарий отметил, что в ходе встречи в Вашингтоне был сделан один из важнейших шагов на пути к заключению мирного договора.

    "Закрепленное в документе обеспечение беспрепятственной связи с Нахчываном через Зангезурский коридор стало реализацией еще одной национальной цели. Кроме того, удалось вывести отношения США и Азербайджана на качественно новый уровень. Стороны будут сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес. Уверен, что наша страна сохранит достойное место в новом мировом порядке", - добавил Аскеров.

    Вашингтонские соглашения Азербайджан США Милли Меджлис
    Vitse-spiker: Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan əlaqələrinin yeni mərhələyə keçidinə nail olundu

    Последние новости

    12:59

    Депутат: Вашингтонские договоренности открывают большие перспективы для азербайджано-американских отношений

    Внутренняя политика
    12:58

    В Саатлы задержана подозреваемая в культивации конопли

    Происшествия
    12:55

    Китайский Чжэцзян готов наладить с Азербайджаном постоянный механизм сотрудничества

    Инфраструктура
    12:50

    Депутат: Вашингтонская декларация по сути является предварительным мирным соглашением - ДОПОЛНЕНО

    Милли Меджлис
    12:40
    Фото
    Видео

    В Баку на проспекте Хатаи начались ремонтные работы

    Инфраструктура
    12:39

    Авария на автодороге Баку-Сумгайыт вызвала заторы

    Происшествия
    12:35

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие на собрании религиозных лидеров ОТГ

    Религия
    12:33

    Вице-спикер: Вашингтонский саммит вывел отношения США и Азербайджана на новый этап

    Внутренняя политика
    12:28
    Фото

    Камран Алиев принимает участие в конференции Международной ассоциации прокуроров в Сингапуре

    Внешняя политика
    Лента новостей