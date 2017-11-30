Вице-премьер: Предприниматели пользуются пробелом в законодательстве и уклоняются от налога

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ “В утвержденном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Плане мероприятий по устранению неофициальной занятости" указаны приоритетные направления".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил вице-спикер Али Ахмедов.

Он отметил, что согласно плану мероприятий, одним из основных направлений по устранению неофициальной занятости является создание более гибкой юридической базы.

Вице-премьер отметил, что, если в законодательстве есть пустоты, предприниматели пользуются этим и люди работают без трудового договора. По словам А. Ахмедова сейчас в законодательстве такой пробел есть и предприниматели пользуются ею, избегая заключения трудового договора: “Это приводит к уклонению от налога, возникновению социальных проблем”.

Вице-премьер отметил, что еще одним направлением является усовершенствование администрирования и механизма контроля: “В азербайджанском законодательстве за неофициальную занятость предусмотрены не очень строгие штрафы. В европейских странах наказание за неофициальную занятость более строгое. С этой точки зрения у нас имеется система нестрогих штрафов. Но, возможно, ее пересмотрят. Также уделят внимание усилению механизма контроля. Будут проводиться меры по пропаганде и мониторингу. Мы будем стараться осуществлять такой механизм контроля, чтобы факты неофициальной занятости выявлялись без проверок".

А. Ахмедов отметил, что неофициальная занятость чаще встречается в сфере торговли, общепита и услуг.