    Вернувшимся в село Ханюрду жителям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 14:27
    Вернувшимся в село Ханюрду жителям вручены ключи от домов

    Вернувшимся в село Ханюрду Ходжалинского района жителям вручены ключи от домов.

    Как передает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства президента Азербайджана в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, официальные лица Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    На данном этапе в село переселились 12 семей (34 человека).

    Таким образом, число семей, вернувшихся в село Ханюрду, достигло 99 (340 человек).

    Ханъюрду Ходжавендский район Великое возвращение
    Фото
