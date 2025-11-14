Вернувшимся в село Ханюрду жителям вручены ключи от домов
Внутренняя политика
- 14 ноября, 2025
- 14:27
Вернувшимся в село Ханюрду Ходжалинского района жителям вручены ключи от домов.
Как передает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства президента Азербайджана в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, официальные лица Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
На данном этапе в село переселились 12 семей (34 человека).
Таким образом, число семей, вернувшихся в село Ханюрду, достигло 99 (340 человек).
