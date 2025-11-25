Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Вернувшимся в село Ханюрду 11 семьям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 14:41
    Вернувшимся в село Ханюрду Ходжалинского района семьям вручены ключи от домов.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    На данном этапе в Ханюрду вернулись 11 семей - 38 человек.

    Таким образом число вернувшихся в село семей достигло 110 (378 человек).

    Фото
