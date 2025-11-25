Вернувшимся в село Ханюрду 11 семьям вручены ключи от домов

Вернувшимся в село Ханюрду Ходжалинского района семьям вручены ключи от домов.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На данном этапе в Ханюрду вернулись 11 семей - 38 человек.

Таким образом число вернувшихся в село семей достигло 110 (378 человек).