Васиф Талыбов подписал указ о создании новой структуры в Нахчыване

23 октября, 2015 11:27

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской автономной республики (АР) Васиф Талыбов подписал указ о создании центра судебной экспертизы министерства юстиции Нахчыванской АР. Как сообщает Report, указ издан в целях усовершенствования управления в сфере судебной экспертизы. Согласно документу, на базе Нахчыванского филиала центра судебной экспертизы министерства юстиции создан центр судебной экспертизы министерства юстиции Нахчыванской АР. Указом также утверждено "Положение о центре судебной экспертизы министерства юстиции Нахчыванской автономной республики". Кабинету министров автономной республики поручено решить вопросы, исходящие из указа.