Вагиф Асадов: Подтверждено, что эмблема на автомобиле в Баку является армянским флагом

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Государственное управление дорожной полиции города Баку (ГУДПГБ) подтвердило, что эмблема на автомобиле марки Mercedes с госномером 10-UU-550 является армянским флагом.

Об этом сообщил в ответ на запрос Report начальник отдела пропаганды дорожной безопасности и связей с общественными структурами ГУДПГБ Вагиф Асадов.

По его словам, тюнинг указанного автомобиля был осуществлен армянской компанией: "В результате расследования стало известно, что автомобиль марки Mercedes с госномером 10-UU-550 принадлежит некоему Шахину Ханалиеву, который проживает за границей. По его словам, он приобрел машину в одном из автосалонов Баку. Он также не знал, что флаг на автомобиле был армянским. Он настаивал, что это флаг Колумбии, а не Армении. Я попросил его прислать мне фотографию знака на машине, что он и сделал. Впоследствии наше расследование показало, что тюнинг указанного автомобиля был осуществлен компанией из Армении. Неясно, как автомобиль с армянским флагом попал в Азербайджан. Скорее всего, автомобиль был доставлен в Азербайджан из Грузии. Мы также сказали ему об этом. Он заверил, что непричастен к прикреплению эмблемы на машину и обещал снять ее".

В.Асадов отметил, что соответствующие государственные органы расследуют этот вопрос.