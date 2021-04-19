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В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим

В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим В Азербайджане в связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим.
Внутренняя политика
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19 апреля 2021 г. 17:24
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
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В Азербайджане в связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В соответствии с постановлением в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней на территории Азербайджанской Республики рабочие дни 11 и 12 мая 2021 года заменят выходными днями 8 и 16 мая соответственно.

Таким образом, с 9 по 15 мая, включая дни праздника Рамазан, будут нерабочими днями. 16 мая будет рабочим днем.

Согласно другому решению Кабинета министров, 9 мая с 00:00 до 06:00 16 мая движение общественного транспорта на территории страны будет приостановлено.

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Версия на азербайджанском языке Ramazan bayramı ilə əlaqədar iş günlərinə və karantin rejiminə dəyişiklik edildi

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