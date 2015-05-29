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    В Судебно-правовой совет Азербайджана назначены новые члены - СПИСОК

    В настоящее время в СПС есть одно вакантное место

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Судебно-правовой совет (СПС) Азербайджана назначены новые члены. Как сообщает Report, председатель Сальянского районного суда Хагани Тагиев, судья Бакинского административно-экономического суда №1 Ильхам Ахмедов и член коллегии адвокатов, директор юридической консультации №1 Рамиз Ибрагимов назначены членами СПС.

    Отметим, что Р.Ибрагимов является также членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК).  В ЦИК он представляет партию "Ени Азербайджан". 

    Р.Ибрагимов в СПС сменил члена коллегии адвокатов Шафаята Гасанова. 

    В настоящее время в СПС есть одно вакантное место. 

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