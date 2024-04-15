В составе правления "Гачгынкома" произошли изменения

Изменился состав правления Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев ("Гачгынком").

Изменился состав правления Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев ("Гачгынком").

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в решение Кабинета министров №8 от 16 января 2019 года "О составе коллегии Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики".

С поправкой в списке членов Коллегии слова "Директор Департамента репатриации Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев" заменены словами "Начальник юридического и кадрового отдела Аппарата Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев".