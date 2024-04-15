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В составе правления "Гачгынкома" произошли изменения

В составе правления "Гачгынкома" произошли изменения Изменился состав правления Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев ("Гачгынком").
Внутренняя политика
15 апреля 2024 г. 11:43
В составе правления Гачгынкома произошли изменения

Изменился состав правления Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев ("Гачгынком").

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в решение Кабинета министров №8 от 16 января 2019 года "О составе коллегии Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики".

С поправкой в списке членов Коллегии слова "Директор Департамента репатриации Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев" заменены словами "Начальник юридического и кадрового отдела Аппарата Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев".

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Версия на азербайджанском языке "Qaçqınkom"un kollegiyasının tərkibində dəyişiklik edilib

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