В Шуше прошло военное шествие

В Шуше прошло военное шествие по случаю 103-летия со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

В Шуше прошло военное шествие по случаю 103-ой годовщины со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как передает Report, военнослужащие прошли маршем в сопровождении оркестра.

15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты освободили Баку от армяно-большевистских захватчиков. Освобождение Баку стало одной из славных страниц в истории Азербайджана XX века. Этим Азербайджан обрел независимость, и было покончено с господством армян и большевиков в Баку и прилегающих районах.