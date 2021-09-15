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В Шуше прошло военное шествие

В Шуше прошло военное шествие В Шуше прошло военное шествие по случаю 103-летия со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.
Внутренняя политика
15 сентября 2021 г. 14:42
В Шуше прошло военное шествие

В Шуше прошло военное шествие по случаю 103-ой годовщины со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как передает Report, военнослужащие прошли маршем в сопровождении оркестра.

15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты освободили Баку от армяно-большевистских захватчиков. Освобождение Баку стало одной из славных страниц в истории Азербайджана XX века. Этим Азербайджан обрел независимость, и было покончено с господством армян и большевиков в Баку и прилегающих районах.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada hərbi yürüş keçirilib

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