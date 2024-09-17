В Шуше пройдет семинар на тему "Религиозный фактор в идеологической борьбе: ожидания от медиа"

При совместной организации Фонда пропаганды духовных ценностей и Государственного комитета по работе с религиозными организациями в городе Шуша пройдет двухдневный семинар на тему "Религиозный фактор в идеологической борьбе: ожидания от медиа".

При совместной организации Фонда пропаганды духовных ценностей и Государственного комитета по работе с религиозными организациями в городе Шуша пройдет двухдневный семинар на тему "Религиозный фактор в идеологической борьбе: ожидания от медиа".

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

В рамках семинара будут заслушаны выступления медиа-экспертов и представителей соответствующих государственных органов, проведены обсуждения, а также организованы медиатуры на освобожденные территории.

Отметим, что в двухдневном семинаре примут участие более 30 представителей медиа.