В Шуше презентовали почтовую марку к 150-летию национальной прессы Азербайджана

В Шуше презентовали почтовую марку, посвященную 150-летию национальной прессы Азербайджана

В Шуше состоялась презентация и церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь 150-летнего юбилея национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось на полях 3-го Шушинского глобального медиафорума.

Марка была совместно подготовлена Агентством по развитию медиа и "Азерпочт".

На церемонии было отмечено, что почтовая марка выпущена в обращение с учетом особой роли медиа в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана, ее вклада в развитие культуры и просвещения, а также значимости в построении современного общества и дальнейшем повышении международного авторитета страны.