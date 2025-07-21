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В Шуше презентовали почтовую марку к 150-летию национальной прессы Азербайджана

В Шуше презентовали почтовую марку к 150-летию национальной прессы Азербайджана В Шуше презентовали почтовую марку, посвященную 150-летию национальной прессы Азербайджана
Внутренняя политика
21 июля 2025 г. 19:19
В Шуше презентовали почтовую марку к 150-летию национальной прессы Азербайджана

В Шуше состоялась презентация и церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь 150-летнего юбилея национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось на полях 3-го Шушинского глобального медиафорума.

Марка была совместно подготовлена Агентством по развитию медиа и "Азерпочт".

На церемонии было отмечено, что почтовая марка выпущена в обращение с учетом особой роли медиа в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана, ее вклада в развитие культуры и просвещения, а также значимости в построении современного общества и дальнейшем повышении международного авторитета страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli mətbuatın 150 illiyinə həsr olunmuş poçt markası dövriyyəyə buraxılıb

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