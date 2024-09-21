В Шуше на Площади Флага построят музей Победы

В Шуше на Площади Флага будет построен музей Победы.

В Шуше на Площади Флага будет построен музей Победы.

Об этом сказал корреспонденту Report в Шуше сотрудник Шушинского государственного заповедника Муслим Имранлы.

Имранлы напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 сентября принял участие в открытии Площади Флага в Шуше. Эта площадь станет источником гордости для каждого гражданина Азербайджана, сказал он.

По его словам, работы по реконструкции Площади Флага в Шуше начались в мае 2024 года: "Площадь Флага окружена амфитеатром. Общая площадь территории составляет 9 190 кв.м, площадь зеленых насаждений - 3693 кв. м, а высота флагштока - 11,7 м. Большинство многолетних растений на этой территории были сохранены и интегрированы в проект. В ландшафтном дизайне использовались местные растения, в том числе платаны. В соответствии с генеральным планом города Шуша вокруг Площади Флага планируется построить музей Победы, многофункциональный концертно-зрительный зал и торговый центр".