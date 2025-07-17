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В село Кенгерли Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев

В село Кенгерли Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.
Внутренняя политика
17 июля 2025 г. 06:25
В село Кенгерли Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Report, на новом этапе переселения в село Кенгерли Агдамского района переехали 43 семьи (всего 176 человек), ранее временно проживавшие в различных регионах страны — в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращённые в родные края граждане выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Они также поблагодарили доблестную Армию Азербайджана, героических солдат и офицеров, освободивших земли от оккупации, и почтили память павших шехидов.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 43 тысяч человек — как переселённые бывшие вынужденные переселенцы, так и специалисты, работающие на реализуемых в регионе проектах, в том числе сотрудники местных подразделений госучреждений, а также здравоохранительных, образовательных, культурных, туристических, промышленных и энергетических предприятий, возобновивших деятельность.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam rayonunun Kəngərli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

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