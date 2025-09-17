Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В селе Бадара планируется восстановление 128 домов в следующем году

    Внутренняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 14:28
    В селе Бадара планируется восстановление 128 домов в следующем году

    В селе Бадара Ходжалинского района в следующем году планируется восстановление 128 домов.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы в рамках медиатура, организованного в регион по следам поездки президента.

    Она отметила, что в селе продолжаются проекты, направленные на обеспечение жизнедеятельности населения:

    "Из 313 частных домов в селе уже восстановлены 15. К концу текущего года планируется восстановление 115, а в следующем году - 128 домов. В настоящее время в селе восстановлены линии электропередачи и газопроводы, установлен распределительный трансформатор, проведены работы по установке счетчиков, проложена новая газовая линия, установлены столбы для линий связи, продолжается прокладка кабеля", - сказала Тельмангызы.

    Она добавила, что в Бадаре созданы парк и площадь флага, дороги заасфальтированы. Уже началась передача восстановленных домов владельцам. В соответствии с планом Великого возвращения, на начальном этапе в село уже вернулись 14 семей в составе 55 человек. Этот процесс будет осуществляться поэтапно.

    Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 сентября побывал в селе Бадара Ходжалинского района.

    Фото
