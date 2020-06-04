В ряде городов Азербайджана будет введен жесткий карантин

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"В соответствии с решением, в связи с ростом случаев активного заражения с 00:00 часов 6 июня до 06:00 часов 8 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе будет введен жесткий карантинный режим. Соблюдение указанных в решении требований является обязательным и принудительным".

Как сообщает Report, об этом в обращении сказал премьер-министра Азербайджана Али Асадова.

"При росте случаев заражения в других городах и регионах, жесткие меры в дальнейшем могут быть повторно применены и на этих территориях. Контроль за исполнением решения возложен на Министерство внутренних дел. В заключение хочу еще раз отметить, что высшей целью всех принимаемых мер является охрана здоровья и жизни наших граждан", - говорится в обращении.