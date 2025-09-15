В поселок Гырмызы Базар вернулись 10 семей в составе 39 человек.

Как передает корреспондент Report, об этом было объявлено во время медиатура по следам визита президента.

Отмечено, что после освобождения Гырмызы Базара в результате антитеррористической операции Вооруженных сил страны в 2023 году в поселке были восстановлены линии электропередачи и газоснабжения, артезианская скважина, начат процесс установки счетчиков, установлены два трансформатора, отремонтированы три водных резервуара, проложен газопровод протяженностью более 11 км.

В настоящее время в поселке Гырмызы Базар действуют общественно-бытовые объекты, а также производственная мастерская.

В поселке имеется 300 частных домов, из которых 71 находится в непригодном состоянии, а 229 – частично пригодны для проживания. 10 домов уже готовы к использованию. В целом, к концу 2025 года будут восстановлены 217, а в 2026 году – 12 частных домов.

Напомним, что президент Ильхам Алиев 14 сентября посетил поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района.