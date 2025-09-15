Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    В поселок Гырмызы Базар вернулись 10 семей

    Внутренняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 12:46
    В поселок Гырмызы Базар вернулись 10 семей

    В поселок Гырмызы Базар вернулись 10 семей в составе 39 человек.

    Как передает корреспондент Report, об этом было объявлено во время медиатура по следам визита президента.

    Отмечено, что после освобождения Гырмызы Базара в результате антитеррористической операции Вооруженных сил страны в 2023 году в поселке были восстановлены линии электропередачи и газоснабжения, артезианская скважина, начат процесс установки счетчиков, установлены два трансформатора, отремонтированы три водных резервуара, проложен газопровод протяженностью более 11 км.

    В настоящее время в поселке Гырмызы Базар действуют общественно-бытовые объекты, а также производственная мастерская.

    В поселке имеется 300 частных домов, из которых 71 находится в непригодном состоянии, а 229 – частично пригодны для проживания. 10 домов уже готовы к использованию. В целом, к концу 2025 года будут восстановлены 217, а в 2026 году – 12 частных домов.

    Напомним, что президент Ильхам Алиев 14 сентября посетил поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района.

    Гырмызы базар Ходжавенд Великое возвращение
    Фото
    Qırmızı Bazar qəsəbəsində 39 nəfər məskunlaşıb

    Последние новости

    14:07

    Гарегин II отправился в Ватикан

    В регионе
    14:00

    Пашинян: Армия должна стать самым последним инструментом безопасности

    В регионе
    13:59

    В Азербайджане предлагаются изменения в закон "О борьбе с туберкулезом"

    Милли Меджлис
    13:58

    В турецком Адыямане произошло землетрясение

    В регионе
    13:57
    Фото

    В селе Сос к концу года будут сданы в эксплуатацию еще 75 домов

    Внутренняя политика
    13:55

    Катар и США обсудили меры по поддержке стабильности в Сирии

    Другие страны
    13:51

    Кремль: Прогресса в вопросе организации саммита РФ-США-Украина нет

    Другие страны
    13:44

    Нелегалы из Афганистана получили тюремный срок в Азербайджане

    Происшествия
    13:39

    Советник команды Red Bull: Я оптимистично настроен на гонку в Баку

    Формула 1
    Лента новостей