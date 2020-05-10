В передаче "Формула власти" рассказали о роли Азербайджана в достижении Победы над фашизмом

В выпуске передачи «Формула власти», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне, которая 10 мая транслировалась на российском телеканале «Россия-24», повествовалось и о важной роли Азербайджана в достижении Победы на этой войне, был представлен отрывок из интервью главы нашего государства Ильхама Алиева первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в выпуске передачи «Формула власти», посвященном Дню Победы, говорится об истории войны, партизанском движении. В передачу также включены интервью и отрывки выступлений глав ряда государств и правительств, официальных лиц, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В передаче рассказывается о борьбе стран и народов мира против фашизма в Великой Отечественной войне как на фронте, так и в тылу, подчеркиваются их заслуги во имя Победы. В связи с этим отмечается также роль Азербайджана в достижении великой Победы. В передаче также был представлен отрывок из интервью главы нашего государства первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

Диктор отметил, что более 120 Героев Советского Союза - выходцы из Азербайджана. В годы войны азербайджанские заводы круглосуточно производили военную технику, в том числе знаменитые «Катюши». Азербайджан поставлял 70 процентов нефти, 80 процентов топлива и 90 процентов смазочных масел для советской армии.

Президент Ильхам Алиев сказал: «Азербайджан внес весомый вклад в нашу общую Победу. Главной базой горюче-смазочных материалов был Азербайджан. И неслучайно фашистская Германия намеревалась захватить Баку. Эти известные кадры много раз демонстрировались: когда Гитлеру преподносили праздничный торт, на котором было написано «Каспийское море». Даже как бы вот такая форма была специально изготовлена границ Каспийского моря, куда он поставил свастику. Обычно 9 мая я всегда встречаюсь с ветеранами, мы вместе возлагаем цветы, венки, чтим память павших, общаемся. Каждый раз общаясь с ними, скажу так, заражаешься энергией. Причем многим из них за 90, даже под 100 лет. Но, во-первых, и в физическом плане они демонстрируют закалку. А самое главное, их моральный дух, их оптимизм и любовь к жизни, конечно, поражают, удивляют, и мы можем только восторгаться ими».