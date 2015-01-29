​В партии "Ени Азербайджан" произошли новые назначения

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сегодня прошло очередное заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА). Как сообщили Report в пресс-службе партии, на заседании были обсуждены отчет правления ПЕА за 2014 год, статистический отчет за 2014 год о составе партии "Ени Азербайджан", Женского совета и Союза молодежи, финансовый отчет партии за 2014 год и план деятельности правления на первое полугодие 2015 года.

За отчетный период партия "Ени Азербайджан" реализовала ряд важных мероприятий, приняла важное участие в общественно-политической жизни страны.

В прошлом году в ряды ПЕА были приняты более 29 тысяч новых членов и, таким образом, число членов партии превысило 646 тысяч человек.

Другие вопросы, стоящие на повестке дня заседания правления, были связаны с организационными вопросами. Решением правления ПЕА член Политического совета ПЕА, депутат ММ Айдын Мирзазаде был назначен руководителем отдела политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата ПЕА, депутат ММ Севиндж Фаталиева назначена руководителем отдела международных связей.