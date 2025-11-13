Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    В ОЗА состоялось обсуждение направлений работы в контексте посланий президента

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 18:02
    В ОЗА состоялось обсуждение направлений работы в контексте посланий президента

    Состоялись обсуждения по вопросу учета программных идей, высказанных президентом Ильхамом Алиевым по вопросу Западного Азербайджана на 80-летнем юбилее НАНА, в будущих направлениях деятельности Общины западного Азербайджана (ОЗА).

    Как сообщает Report, в мероприятии, проведенном 13 ноября, приняли участие руководители и члены правления общины и различных советов, интеллигенция, общественные деятели, а также молодежь.

    На мероприятии выступили председатель правления ОЗА, депутат Азиз Алекберли, председатель наблюдательного совета ОЗА, член-корреспондент НАНА Мисир Марданов, председатель совета старейшин Общины Западного Азербайджана Ахлиман Амирасланов и др.

    Основной целью встречи был анализ идей, высказанных в выступлении президента Ильхама Алиева, и определение будущей деятельности организации в соответствии с сущностью посланий главы государства по этой теме.

    Община Западного Азербайджана
    Фото
    İcmada İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycan məsələsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər əsasında müzakirə keçirilib

    Последние новости

    18:10

    Суд продлил арест Галстаняну арест на 3 месяца

    В регионе
    18:10

    Избраны 7 членов Общественного совета при Минфине Азербайджана

    Финансы
    18:08

    Посол: Опыт градостроительства создает основу для сотрудничества Баку и Амстердама

    Внешняя политика
    18:05

    Арарат Мирзоян совершит официальный визит в Грузию

    В регионе
    18:02
    Фото

    В ОЗА состоялось обсуждение направлений работы в контексте посланий президента

    Внутренняя политика
    17:58

    Финляндия запросит у ЕК €16 млн на дроны для наблюдения за границей с РФ

    Другие страны
    17:48

    Тела погибших в авиакатастрофе турецких военнослужащих сегодня отправят на родину

    В регионе
    17:40

    Иран и Катар обсудили развитие сотрудничества и ситуацию в Газе

    Другие страны
    17:39

    Пашинян: Внешний долг Армении вырос за счет закупок вооружений

    В регионе
    Лента новостей