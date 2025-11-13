В ОЗА состоялось обсуждение направлений работы в контексте посланий президента

Состоялись обсуждения по вопросу учета программных идей, высказанных президентом Ильхамом Алиевым по вопросу Западного Азербайджана на 80-летнем юбилее НАНА, в будущих направлениях деятельности Общины западного Азербайджана (ОЗА).

Как сообщает Report, в мероприятии, проведенном 13 ноября, приняли участие руководители и члены правления общины и различных советов, интеллигенция, общественные деятели, а также молодежь.

На мероприятии выступили председатель правления ОЗА, депутат Азиз Алекберли, председатель наблюдательного совета ОЗА, член-корреспондент НАНА Мисир Марданов, председатель совета старейшин Общины Западного Азербайджана Ахлиман Амирасланов и др.

Основной целью встречи был анализ идей, высказанных в выступлении президента Ильхама Алиева, и определение будущей деятельности организации в соответствии с сущностью посланий главы государства по этой теме.