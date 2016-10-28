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    В один из бакинских районов назначен новый начальник дорожной полиции

    Министр подписал соответствующий приказ

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение.

    Как сообщает Report, приказом министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова, главный инспектор по дорожно-транспортным происшествиям отдела государственной дорожной полиции Низаминского района, капитан полиции Муштаба Гамидов освобожден от занимаемой должности.

    Согласно другому подписанному министром приказу, он назначен на должность начальника отдела государственной дорожной полиции Пираллахы.

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