В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка
Внутренняя политика
- 10 ноября, 2025
- 10:10
В Нахчыване почтили память великого лидера турецкого народа, общественно-политического деятеля Мустафы Кемаля Ататюрка.
Как сообщает нахчыванский корреспондент Report, у памятника Ататюрку, воздвигнутому в городе Нахчыване, минутой молчания почтена память великого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка и павших героев двух братских стран.
Генеральный консул Турции в Нахчыванской Автономной Республике Асип Кая возложил венок к памятнику.
На мероприятии, продолжившемся в Генеральном консульстве Турции в Нахчыване, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.
Затем был показан видеоролик о Мустафе Кемале Ататюрке.
Отметим, что сегодня исполняется 87 лет со дня смерти Ататюрка.
