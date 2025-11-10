В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка

В Нахчыване почтили память великого лидера турецкого народа, общественно-политического деятеля Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как сообщает нахчыванский корреспондент Report, у памятника Ататюрку, воздвигнутому в городе Нахчыване, минутой молчания почтена память великого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка и павших героев двух братских стран.

Генеральный консул Турции в Нахчыванской Автономной Республике Асип Кая возложил венок к памятнику.

На мероприятии, продолжившемся в Генеральном консульстве Турции в Нахчыване, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Затем был показан видеоролик о Мустафе Кемале Ататюрке.

Отметим, что сегодня исполняется 87 лет со дня смерти Ататюрка.