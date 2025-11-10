Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка

    Внутренняя политика
    • 10 ноября, 2025
    • 10:10
    В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка

    В Нахчыване почтили память великого лидера турецкого народа, общественно-политического деятеля Мустафы Кемаля Ататюрка.

    Как сообщает нахчыванский корреспондент Report, у памятника Ататюрку, воздвигнутому в городе Нахчыване, минутой молчания почтена память великого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка и павших героев двух братских стран.

    Генеральный консул Турции в Нахчыванской Автономной Республике Асип Кая возложил венок к памятнику.

    На мероприятии, продолжившемся в Генеральном консульстве Турции в Нахчыване, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

    Затем был показан видеоролик о Мустафе Кемале Ататюрке.

    Отметим, что сегодня исполняется 87 лет со дня смерти Ататюрка.

    Нахчыван Мустафа Кемаль Ататюрк День памяти
    Фото
    Видео
    Naxçıvanda Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsi anılıb

