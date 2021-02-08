О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора

В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора Статья 5 договора напрямую связана со статусом Нахчывана
Внутренняя политика
8 февраля 2021 г. 12:17
В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора
0 : 00
0 : 00

8 февраля председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение о праздновании 100-летия Карсского договора.

По информации Report, в связи с этим будет утвержден "План мероприятий в связи с проведением 100-летия Карсского договора в Нахчыванской Автономной Республике".

В распоряжении отмечается, что в 2021 году исполняется 100 лет со дня подписания Карсского договора, представляющего особое историко-политическое значение.

"Карсский договор, подписанный 13 октября 1921 года между советскими социалистическими республиками Азербайджаном, Арменией и Грузией с одной стороны и Турцией с другой, является важным юридическим, политическим и международным документом, гарантирующим автономный статус Нахчывана. Карсский договор был утвержден в марте-июне 1922 года в законодательных органах стран, подписавших договор, и вступил в силу 11 сентября того же года.

Договор состоит из преамбулы, 20 статей и 3 приложений. Статья 5 договора напрямую связана со статусом Нахчывана. Согласно этой статье, стороны пришли к соглашению по вопросу о том, что Нахчыван останется в составе Азербайджана как Автономная Республика.

Подписание Карсского договора и утверждение статуса автономии Нахчывана - важный этап в истории нашей государственности. Изучение и донесение этой истории до будущих поколений актуально и важно во все времена", - отмечается в распоряжении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qars müqaviləsinin 100 illiyi qeyd olunacaq - SƏRƏNCAM

Новости партнеров

Самое важное

В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора
В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора
8 февраля 2021 г. 12:17
Названа сумма средств, поступивших в Фонд YAŞAT
Названа сумма средств, поступивших в Фонд "YAŞAT"
8 февраля 2021 г. 11:55
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
8 февраля 2021 г. 10:27
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
8 февраля 2021 г. 00:01
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
6 февраля 2021 г. 16:57
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
6 февраля 2021 г. 12:55
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 11:46
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 10:26
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi