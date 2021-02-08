В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора

Статья 5 договора напрямую связана со статусом Нахчывана

8 февраля председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение о праздновании 100-летия Карсского договора.

По информации Report, в связи с этим будет утвержден "План мероприятий в связи с проведением 100-летия Карсского договора в Нахчыванской Автономной Республике".

В распоряжении отмечается, что в 2021 году исполняется 100 лет со дня подписания Карсского договора, представляющего особое историко-политическое значение.

"Карсский договор, подписанный 13 октября 1921 года между советскими социалистическими республиками Азербайджаном, Арменией и Грузией с одной стороны и Турцией с другой, является важным юридическим, политическим и международным документом, гарантирующим автономный статус Нахчывана. Карсский договор был утвержден в марте-июне 1922 года в законодательных органах стран, подписавших договор, и вступил в силу 11 сентября того же года.

Договор состоит из преамбулы, 20 статей и 3 приложений. Статья 5 договора напрямую связана со статусом Нахчывана. Согласно этой статье, стороны пришли к соглашению по вопросу о том, что Нахчыван останется в составе Азербайджана как Автономная Республика.

Подписание Карсского договора и утверждение статуса автономии Нахчывана - важный этап в истории нашей государственности. Изучение и донесение этой истории до будущих поколений актуально и важно во все времена", - отмечается в распоряжении.