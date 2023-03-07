В Нахчыване отметили 8 Марта - Международный женский день.
Как сообщает нахчыванское бюро
Участники мероприятия сначала посетили памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву на главной площади города Нахчыван, ознакомились с музеем Гейдара Алиева.
Затем во Дворце Гейдара Алиева в Нахчыване началась официальная часть мероприятия.
На мероприятии 35 женщинам, принимающим активное участие в общественно-политической жизни Автономной Республики, были вручены дипломы государственного комитета Нахчыванской АР по проблемам семьи, женщин и детей в различных номинациях.
Участницам мероприятия были вручены праздничные подарки.