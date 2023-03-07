В Нахчыване отметили 8 Марта - Международный женский день

19:24

В Нахчыване отметили 8 Марта - Международный женский день.

Как сообщает нахчыванское бюро Report , в Нахчыване было организовано мероприятие, посвященное 8 марта - Международному женскому дню.

Участники мероприятия сначала посетили памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву на главной площади города Нахчыван, ознакомились с музеем Гейдара Алиева.

Затем во Дворце Гейдара Алиева в Нахчыване началась официальная часть мероприятия.

На мероприятии 35 женщинам, принимающим активное участие в общественно-политической жизни Автономной Республики, были вручены дипломы государственного комитета Нахчыванской АР по проблемам семьи, женщин и детей в различных номинациях.

Участницам мероприятия были вручены праздничные подарки.