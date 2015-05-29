В Милли Меджлисе почтили память погибших при пожаре в Бинагадинском районе

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ "В загоревшемся здании в Бинагадинском районе ведутся восстановительные работы. Уверен, что в результате исполнения данных президентом Ильхамом Алиевым распоряжений, все недочеты будут устранены в кратчайшие сроки и подобная трагедия больше не повторится".

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем последнем пленарном заседании Милли Меджлиса спикер Октай Асадов.

По словам спикера, согласно распоряжению президента страны, все работы в сгоревшем здании идут согласно плану: "Ведутся работы по выявлению виновных. Пострадавшим семьям и раненым оказывается помощь и выдаются пособия".

Спикер предложил почтить память погибших минутой молчания. Все депутаты отдали дань памяти погибшим.