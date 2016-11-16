В Милли Меджлис рекомендован законопроект о наказании клеветников, использующих фальшивые профили

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане лица, занимающиеся клеветой или оскорблениями, используя фальшивые имена пользователей, фальшивые профили или счета в интернете, будут оштрафованы или лишены свободы.

Как сообщает Report, данные изменения нашли отражение в законопроекте "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, лица, занимающиеся клеветой или оскорблениями, используя фальшивые имена пользователей, фальшивые профили или счета в интернете, будут наказаны в виде штрафа на сумму от 1000 до 1500 манатов, или общественных работ сроком от 360 до 480 часов, или исправительных работ сроком до двух лет, или в виде лишения свободы сроком до одного года.

В законопроекте говорится, что за демонстративное очернение или унижение чести или достоинства президента Азербайджанской Республики предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 500 до 1000 манатов, или исправительных работ сроком до двух лет, или в виде лишения свободы сроком до двух лет.