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В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими В марте в связи с 8 марта – Международным женским днем и праздником Новруз в Азербайджане девять дней будут нерабочими.
Внутренняя политика
16 февраля 2022 г. 09:39
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими

В марте в связи с 8 марта – Международным женским днем и праздником Новруз в Азербайджане девять дней будут нерабочими.

Как передает Report, в связи с Международным женским днем - 8 марта вторник будет нерабочим днем.

20-24 марта будут нерабочими в связи с праздником Новруз. Согласно Трудовому кодексу, из-за того, что 20 марта приходится на воскресенье рабочие и нерабочие дни меняются местами, и 25 марта будет считаться нерабочим днем. 26 и 27 марта приходятся на выходные, в связи с чем по случаю праздника Новруз восемь дней подряд будут нерабочими (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 марта).

28 марта будет считаться рабочим днем.

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Версия на английском языке Azerbaijan to have nine non-working days in March
Версия на азербайджанском языке Gələn ay Azərbaycanda bayramlara görə 9 gün iş olmayacaq

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