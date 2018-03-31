В Лянкяране провели мероприятие в связи с Днем геноцида азербайджанцев 31 марта

Лянкяран. 31 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе провели мероприятие в связи с Днем геноцида азербайджанцев – 31 марта.

Как сообщает южное бюро Report, на мероприятии было отмечено, что в погромах 1918 года в Лянкяране было сожжено более 40 сел, убито более 2000 невинных людей.

В городе Лянкяран и селах Гирдани, Вилван, Гарматюк, Каргалан, Сутамурдов, Осакуджа и др. армяне убили тысячи мирных граждан.

Глава ИВ города Талех Гарашов, руководители правоохранительных органов, управлений, учреждений, организаций, представители общественности, интеллигенции, аксакалы посетили мемориальный памятник, возложили цветы.

Церемония поминания памяти продолжилась в Центре Гейдара Алиева научной конференцией, посвященной 100-летию событий.