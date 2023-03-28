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В Лачыне по линии Фонда Гейдара Алиева будет построена мечеть

В Лачыне по линии Фонда Гейдара Алиева будет построена мечеть В Лачыне по линии Фонда Гейдара Алиева будет построена мечеть.
Внутренняя политика
28 марта 2023 г. 14:50
В Лачыне по линии Фонда Гейдара Алиева будет построена мечеть

В Лачыне по линии Фонда Гейдара Алиева будет построена мечеть.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Как только закончилась война, были начаты работы по восстановлению Лачынского района. А вот восстановление города Лачын ведется после 26 августа прошлого года. Хочу сообщить вам и азербайджанской общественности, что на первом этапе в городе Лачын строятся около 500 частных домов или восстанавливаются дома, разрушенные армянами. Ведется реконструкция или капитальный ремонт восьми многоэтажных жилых домов, строится более 30 общественных зданий. По моему указанию мы должны закончить все эти работы до конца этого года, это будет лишь только первый этап. Количество этих домов говорит о том, что к концу нынешнего года в городе Лачын будут жить тысячи людей и в этом году лачынцы вернутся в родной край.

В то же время в городе Лачын по линии Фонда Гейдара Алиева будет построена мечеть. Я лично заложил фундамент мечети, будучи в Лачине, и наш религиозный храм будет построен в ближайшее время в очень красивом месте", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Laçın şəhərində Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə məscid inşa ediləcək

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