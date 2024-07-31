В Лачын выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами

В город Лачын выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

В город Лачын выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

Как сообщает Report, семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, 31 июля выехали в родные края из Гарадагского района Баку. На данном этапе в Лачын возвращается 18 семей (60 человек).

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.

Жители Лачына выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что в Лачыне, с учетом выехавших сегодня лиц, обеспечено постоянное проживание 552 семей (2 031 человек).