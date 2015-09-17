В Кюрдамире сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Моллакенд-Ахтачи-Ойлягулу

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Кюрдамире состоялось открытие автомобильной дороги Моллакенд-Ахтачи-Ойлягулу.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги.

Социальная направленность политики Азербайджанского государства проявляется во всей проводимой работе, в каждом реализуемом проекте. Наглядным свидетельством этого является благоустройство сельских дорог, пришедших в непригодное состояние из-за того, что долгое время не ремонтировались. Основным условием благоустроенности любого населенного пункта является удобство дорог. Можно сказать, что сегодня в большинстве регионов республики продолжаются ремонт и реконструкция сельских дорог. Этот процесс не обошел и Кюрдамирский район. Здесь уже отремонтированы дороги, соединяющие многие населенные пункты района. На очередном этапе была реконструирована автомобильная дорога Моллакенд-Ахтачи-Ойлягулу.

Глава Исполнительной власти района Джейхун Джафаров сообщил, что строительство автомобильной дороги Моллакенд-Ахтачи-Ойлягулу, соединяющей 13 населенных пунктов с населением 12 тысяч человек, началось на основании распоряжения главы государства от 7 марта 2012 года. С этой целью из Резервного фонда президента было выделено 3 миллиона манатов, а для полного завершения строительства - дополнительно 4 миллиона манатов. Из-за того, что на первоначальном этапе строительство дороги проводилось некачественно, впоследствии оно было продолжено с технологической последовательностью Открытым акционерным обществом "Азерйолсервис". Общая протяженность автомобильной дороги составляет 28 километров, ширина 8-10 метров. На дороге установлена вся необходимая инфраструктура.

Затем президент Ильхам Алиев встретился здесь с жителями.

Житель села Халса Гаджиоглан Гаджиев передал главе государства сердечные пожелания жителей.

Затем выступила педагог Эльмира Шихалиева.

Житель села Джарлы Гюльмамед Эйвазов также выразил чувства признательности своих односельчан.

В заключение была сделана фотография на память.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.