    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 19:58
    В Конфедерации профсоюзов Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Победы

    В Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) состоялось мероприятие "Историческая Победа" по случаю 8 ноября - Дня Победы.

    Как сообщает Report, в нем приняли участие государственные чиновники, руководство и коллектив конфедерации, представители членских организаций.

    Председатель КПА Сахиб Мамедов рассказал об историческом значении Дня Победы, что стало результатом дальновидной политики и мудрых решений президента Азербайджана и верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, о мужестве и героизме, проявленных нашими солдатами и офицерами на поле боя, а также о непоколебимом единстве нашего народа.

    В рамках мероприятия был показан фильм, отражающий героизм наших военнослужащих и офицеров в Отечественной войне 2020 года, единство нашего народа и веру в победу.

    Мероприятие завершилось песней Yaşa, Azərbaycan! в исполнении певицы Гюльзар Фараджовой, воспевающей мощь нашего государства и победный дух азербайджанского народа.

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib

    Лента новостей