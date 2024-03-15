В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое

Программа Великого возвращения правительства предусматривает сокращение в будущем числа населенных пунктов, имеющихся до оккупации в Карабахе, с 936 до 316.

Программа Великого возвращения правительства предусматривает сокращение в будущем числа населенных пунктов, имеющихся до оккупации в Карабахе, с 936 до 316.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж во время обсуждения отчета о деятельности Кабинета министров за 2023 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Карабах невозможно отстроить только за счет бюджетных средств", - отметил Захид Орудж, напомнив, что импорт машин и оборудования, сырья и материалов для производственной деятельности на этих территориях освобожден от НДС сроком на 10 лет.

"В то же время, если мы будем применять политику "нулевого налогообложения" на освобожденных территориях для создания перерабатывающей промышленности и инфраструктуры рынка услуг, интеграции их в экономическую систему, то откроем путь для внутренних и внешних инвестиций", - сказал он.