В Исполнительной власти Сабаильского района произведено новое назначение

В Исполнительной власти Сабаильского района произведено назначение на должность заведующего созданным недавно отделом организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов.

В Исполнительной власти Сабаильского района произведено назначение на должность заведующего созданным недавно отделом организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов.

Как передает Report, на эту должность назначен Орхан Хагани оглу Айдынов.

О.Айдынов является участником Отечественной войны. Он участвовал в боях в направлении Физулинского, Джабраильского и Ходжавендского районов.

О.Айдынов с 2016 года работал на должности старшего консультанта отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Аппарата главы ИВ Сабаильского района.