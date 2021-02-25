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В Исполнительной власти Сабаильского района произведено новое назначение

В Исполнительной власти Сабаильского района произведено новое назначение В Исполнительной власти Сабаильского района произведено назначение на должность заведующего созданным недавно отделом организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов.
Внутренняя политика
25 февраля 2021 г. 16:45
В Исполнительной власти Сабаильского района произведено новое назначение

В Исполнительной власти Сабаильского района произведено назначение на должность заведующего созданным недавно отделом организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов.

Как передает Report, на эту должность назначен Орхан Хагани оглу Айдынов.

О.Айдынов является участником Отечественной войны. Он участвовал в боях в направлении Физулинского, Джабраильского и Ходжавендского районов.

О.Айдынов с 2016 года работал на должности старшего консультанта отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Аппарата главы ИВ Сабаильского района.

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