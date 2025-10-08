В Ходжалы вернулись еще 18 семей бывших вынужденных переселенцев
- 08 октября, 2025
- 13:18
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась на постоянное место жительства в село Ханъюрду Ходжалинского района.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
На данном этапе переселяются 18 семей в составе 69 человек, временно проживавших в разных городах и районах Азербайджана. Официальные лица поздравили их с возвращением в родное село и вручили ключи от новых домов.
В селе Ханъюрду построены современные индивидуальные дома, полностью обеспеченные инфраструктурой электро-, газо-, водоснабжения, связи и интернета.
До сегодняшнего дня в село Ханъюрду Ходжалинского района переселены 237 бывших вынужденных переселенцев из 69 семей.