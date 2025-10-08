Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Внутренняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 13:18
    В Ходжалы вернулись еще 18 семей бывших вынужденных переселенцев

    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась на постоянное место жительства в село Ханъюрду Ходжалинского района.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    На данном этапе переселяются 18 семей в составе 69 человек, временно проживавших в разных городах и районах Азербайджана. Официальные лица поздравили их с возвращением в родное село и вручили ключи от новых домов.

    В селе Ханъюрду построены современные индивидуальные дома, полностью обеспеченные инфраструктурой электро-, газо-, водоснабжения, связи и интернета.

    До сегодняшнего дня в село Ханъюрду Ходжалинского района переселены 237 бывших вынужденных переселенцев из 69 семей.

    Xocalıya daha 69 nəfər köçürülüb, mənzillərin açarları təqdim edilib

    Лента новостей