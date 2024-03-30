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В Ходжалы обнаружены останки еще трех человек

В Ходжалы обнаружены останки еще трех человек В освобожденном от оккупации городе Ходжалы в ходе раскопок обнаружены останки трех человек. Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.
Внутренняя политика
30 марта 2024 г. 14:46
В Ходжалы обнаружены останки еще трех человек

В освобожденном от оккупации городе Ходжалы в ходе раскопок обнаружены останки трех человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Сообщается, что в прокуратуру Ходжалинского района поступила информация об обнаружении останков в ходе восстановительных и строительных работ возле водохранилища в местности Галадере в Ходжалы.

"В связи с поступившей информацией сотрудники Генеральной прокуратуры были откомандированы на место происшествия и с участием сотрудников "Ассоциации судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии" министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан был проведен осмотр места происшествия, произведена выемка обнаруженных фрагментов костей с целью проведения экспертизы и лабораторных исследований, а также произведены другие необходимые процессуальные действия.

До настоящего времени в результате проведенных процессуальных действий установлено, что обнаруженные человеческие останки принадлежат по меньшей мере 3 людям", - сообщили в Генпрокуратуре.

В настоящее время проводится полный осмотр места происшествия.

По факту ведется расследование в управлении Криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

Общественность будет проинформирована после завершения поисковых работ и получения заключений соответствующих экспертиз, заявили в Генпрокуратуре.

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Версия на английском языке ФотоHuman remains found in Khojaly
Версия на азербайджанском языке ФотоXocalı şəhərində insan qalıqları tapılıb - VİDEO

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