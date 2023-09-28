В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц

Представители армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, обратились с просьбой выделить транспортные средства для перевозки гражданских лиц из Ханкенди в Армению.
Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, обращение было удовлетворено, и 28 сентября по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди было отправлено 30 автобусов большой вместимости.
Эти транспортные средства предназначены для перевозки проживающих в городе Ханкенди и близлежащих районах и не имеющих собственных автомобилей гражданских лиц.