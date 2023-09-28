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В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц

В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц Представители армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, обратились с просьбой выделить транспортные средства для перевозки гражданских лиц из Ханкенди в Армению.
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 16:19
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц

Представители армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, обратились с просьбой выделить транспортные средства для перевозки гражданских лиц из Ханкенди в Армению.

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, обращение было удовлетворено, и 28 сентября по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди было отправлено 30 автобусов большой вместимости.

Эти транспортные средства предназначены для перевозки проживающих в городе Ханкенди и близлежащих районах и не имеющих собственных автомобилей гражданских лиц.

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Версия на английском языке 30 buses sent to Khankandi for transportation of Armenian residents of Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağın erməni sakinləri üçün 30 iritutumlu avtobus Xankəndiyə yola salınıb

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