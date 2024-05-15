Пярвана Велиева: Азербайджан стремится сыграть роль связующего звена между странами на COP29

Азербайджан прилагает усилия, чтобы стать связующим звеном между развитыми и развивающимися странами на COP29 и объединить глобальный Север и глобальный Юг.

Как сообщает Report, об этом сказала член Оргкомитета COP29 Пярвана Велиева на пленарном заседании саммита гражданского общества стран G7, проходящего сегодня в Италии.

Она отметила, что Азербайджан сохраняет на повестке дня проблему глобального изменения климата.

P.Велиева коснулась имеющейся несправедливости в борьбе с изменением климата.

Она пригласила участников саммита принять активное участие в работе COP29 в Азербайджане.