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Пярвана Велиева: Азербайджан стремится сыграть роль связующего звена между странами на COP29

Пярвана Велиева: Азербайджан стремится сыграть роль связующего звена между странами на COP29
Внутренняя политика
15 мая 2024 г. 18:38
Пярвана Велиева: Азербайджан стремится сыграть роль связующего звена между странами на COP29

Азербайджан прилагает усилия, чтобы стать связующим звеном между развитыми и развивающимися странами на COP29 и объединить глобальный Север и глобальный Юг.

Как сообщает Report, об этом сказала член Оргкомитета COP29 Пярвана Велиева на пленарном заседании саммита гражданского общества стран G7, проходящего сегодня в Италии.

Она отметила, что Азербайджан сохраняет на повестке дня проблему глобального изменения климата.

P.Велиева коснулась имеющейся несправедливости в борьбе с изменением климата.

Она пригласила участников саммита принять активное участие в работе COP29 в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPərvanə Vəliyeva: Azərbaycan COP29-da ölkələr arasında körpü rolunu oynamaq üçün səy göstərir

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