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В Гябале подведены итоги соревнований, посвященных 20-летию МЧС

В Гябале подведены итоги соревнований, посвященных 20-летию МЧС В городе Гябала состоялась церемония награждения победителей XI Международных соревнований "Молодой спасатель" и XII Общереспубликанского первенства "Молодой спасатель и пожарный", организованных МЧС и посвященных 20-летию создания ведомства.
Внутренняя политика
29 июня 2025 г. 16:44
В Гябале подведены итоги соревнований, посвященных 20-летию МЧС

В городе Гябала состоялась церемония награждения победителей XI Международных соревнований "Молодой спасатель" и XII Общереспубликанского первенства "Молодой спасатель и пожарный", организованных МЧС и посвященных 20-летию создания ведомства.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в церемонии награждения приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, замминистра науки и образования Кянан Керимзаде, ответственные сотрудники Министерства молодежи и спорта, глава ИВ Гябалинского района Сабухи Абдуллаев, дети и члены семей шехидов Отечественной войны, представители СМИ и общественности.

Отметим, что в этом году в соревнованиях наряду с Азербайджаном участвовали команды из России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси.

Целью проведения соревнований было повышение уровня подготовки подростков и молодежи к чрезвычайным ситуациям, пропаганда здорового образа жизни среди школьников, развитие ответственного отношения к личной и общественной безопасности и национально-патриотического духа, формирование дружеских и партнерских отношений между молодыми спасателями разных стран.

Официальная часть началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана, после чего были продемонстрированы видеоролики о деятельности МЧС за прошедшие 20 лет, а также о соревнованиях.

Затем победителям были вручены кубки, дипломы, почетные грамоты и ценные подарки, а остальным участникам - почетные грамоты и памятные подарки.

Отметим, что команды соревновались на этапах "Полоса препятствий", "Комбинированная пожарная эстафета", "Поисково-спасательная работа", "Представление команд" и "Стенгазета". В напряженной борьбе на международных соревнованиях первое место заняла команда Азербайджана, второе место - Казахстана, третье место - Узбекистана.

В общереспубликанском первенстве первое место заняла средняя школа №1 города Нахчыван, второе место - средняя школа поселка Гарачай Губинского района, третье место - средняя школа №4 Сумгайыта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFövqəladə Hallar Nazirliyinin 20 illiyinə həsr olunmuş yarışlara yekun vurulub

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