В городских и районных организациях ПЕА завершились конференции, проводимые между съездами

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Завершились конференции, проведенные в городских и районных организациях правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Об этом Report сообщил заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов отметил, что действуют 84 районных и городских организаций ПЕА: "В 71 городской и районной организации конференции состоялись в 2017 году. В остальных 13 они проходили в предыдущие годы. Это конференции между съездами, которые проводятся раз в 5 лет".

С.Новрузов отметил, что дата проведения съезда неизвестна: "Согласно Уставу ПЕА, съезд могут созвать председатель, Политический совет партии и две трети членов партии. В случае решения о съезде, будет определена норма представительства, и на основе этого будут избраны представители, состоится съезд".

Официальный представитель ПЕА сказал, что в этом году в Азербайджане 17 августа будет дан официальный старт президентским выборам: "Должен состоятся предвыборный съезд, чтобы партия выдвинула кандидата. Вы знаете, что в этом году в Азербайджане президентские выборы пройдут 17 октября. Срок выборов в стране - 2 месяца, то есть 17 августа выборы официально стартуют. Партия "Ени Азербайджан" наряду с определением кандидата должна также обеспечить правовую основу его выдвижения. В ПЕА это осуществляется посредством съезда. Кандидат Партии "Ени Азербайджан" известен. Кандидат - нынешний президент Ильхам Алиев. В ПЕА решения принимаются единогласно".