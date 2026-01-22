В Главном управлении по борьбе с коррупцией в 2025 году возбуждено более 200 уголовных дел
Внутренняя политика
- 22 января, 2026
- 15:16
В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в 2025 году возбуждены уголовные дела по 267 материалам по различным статьям Уголовного кодекса.
Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре по итогам 2025 года.
Отмечается, что всего было рассмотрено 315 обращений и иных сведений, имевших признаки уголовных правонарушений. По 48 материалам, в том числе по 14 - с учетом возмещения причиненного материального ущерба, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а также применены иные меры прокурорского реагирования.
Последние новости
15:35
Лидеры Азербайджана и США проводят встречу в ДавосеВнешняя политика
15:35
В Иркутской области шесть человек отравились хлором на предприятииВ регионе
15:32
Кушнер: Инвестиции в Газу превысят $40 млрдДругие страны
15:32
Депутат: В сфере питьевого водоснабжения и канализации накопилось много проблемИнфраструктура
15:29
В Милли Меджлисе обсудят роль образования в сохранении экологического балансаЭкология
15:29
Глава SOCAR: Обмен долга на климатические проекты может помочь развивающимся странамЭнергетика
15:27
В 2025 году в Азербайджане 18 коррупционеров пойманы с поличнымПроисшествия
15:25
Фото
Видео
Создан Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
15:20