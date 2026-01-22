Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Главном управлении по борьбе с коррупцией в 2025 году возбуждено более 200 уголовных дел

    Внутренняя политика
    • 22 января, 2026
    • 15:16
    В Главном управлении по борьбе с коррупцией в 2025 году возбуждено более 200 уголовных дел

    В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в 2025 году возбуждены уголовные дела по 267 материалам по различным статьям Уголовного кодекса.

    Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре по итогам 2025 года.

    Отмечается, что всего было рассмотрено 315 обращений и иных сведений, имевших признаки уголовных правонарушений. По 48 материалам, в том числе по 14 - с учетом возмещения причиненного материального ущерба, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а также применены иные меры прокурорского реагирования.

