В Главном управлении по борьбе с коррупцией в 2025 году возбуждено более 200 уголовных дел

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в 2025 году возбуждены уголовные дела по 267 материалам по различным статьям Уголовного кодекса.

Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре по итогам 2025 года.

Отмечается, что всего было рассмотрено 315 обращений и иных сведений, имевших признаки уголовных правонарушений. По 48 материалам, в том числе по 14 - с учетом возмещения причиненного материального ущерба, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а также применены иные меры прокурорского реагирования.