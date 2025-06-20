Глава ИВ и его заместители подозреваются во взятничестве и превышении должностных полномочий

В Гахском районе задержаны глава ИВ и его заместители – операция СГБ

Стало известно, в чем обвиняют главу исполнительной власти Гахского района и других задержанных чиновников.

Согласно полученной Report информации, глава исполнительной власти Муса Шекилиев, его заместители и другие должностные лица подозреваются в получении взяток, присвоении и превышении должностных полномочий.

СГБ продолжает следственные действия.

15:36

Служба государственной безопасности (СГБ) провела операцию в Гахе.

Согласно полученной Report информации, в ходе операции произведены задержания главы ИВ Гахского района Мусы Шекилиева, его заместителей и нескольких должностных лиц района.

В настоящее время их доставляют в Баку.

Отметим, что новость распространил сайт "News24.az".