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В Гахе состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

В Гахе состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева В Гахском районе состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
27 апреля 2023 г. 20:51
В Гахе состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

В Гахском районе состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в мероприятии приняли участие депутаты, руководители районных и правоохранительных органов, представители интеллигенции и общественности.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. На мероприятии минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за территориальную целостность и суверенитет страны.

Глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шуркиев отметил, что современная история Азербайджана связана с именем государственного деятеля Гейдара Алиева. На мероприятии также выступили депутаты Милли Меджлиса Этибар Алиев и Азер Керимли.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib

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