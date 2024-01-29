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В Физули выехал очередной миграционный караван

В Физули выехал очередной миграционный караван В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстанавливаемый город Физули.
Внутренняя политика
29 января 2024 г. 06:48
В Физули выехал очередной миграционный караван

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстанавливаемый город Физули.

Как сообщает Report, сегодня еще 115 жителей отправились на родные земли из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в Физули возвращаются 27 семей.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули, который становится еще красивее, выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что к настоящему времени в Физули обеспечено постоянное проживание 527 семей (1 969 человек).

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Версия на азербайджанском языке Füzuli şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

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