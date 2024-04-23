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В Физули отправлена очередная колонна переселенцев

В Физули отправлена очередная колонна переселенцев В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физули выехала в родной город.
Внутренняя политика
23 апреля 2024 г. 07:01
В Физули отправлена очередная колонна переселенцев

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физули выехала в родной город.

Как сообщает Report, физулинцы, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, выехали в родные края из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в Физули возвращаются 39 семей (150 человека).

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что к настоящему времени в Физули обеспечено постоянное проживание 744 семей (2 839 человек).

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

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