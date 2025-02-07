О нас

В Джебраиле простились с шехидом Первой Карабахской войны Мушфигом Гулиевым

В Джебраиле простились с шехидом Первой Карабахской войны Мушфигом Гулиевым сделала по шаблону окончательный вариант
Внутренняя политика
7 февраля 2025 г. 14:39
В Джебраиле простились с шехидом Первой Карабахской войны Мушфигом Гулиевым

В Джебраиле завершилась церемония прощания с шехидом Мушфигом Гулиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает сотрудник Report из Джебраила, останки шехида были перезахоронены на кладбище в селе Горовлу Джебраильского района.

В церемонии приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Джебраильского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Гулиев Мушфиг Ибрагим оглу родился в 1971 году в селе Горовлу. Он пропал без вести 16 октября 1993 года в боях в направлении села Махмудлу Джебраильского района. Тагиев был похоронен как неизвестный шехид в Имишлинском районе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCəbrayılda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Müşfiq Quliyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

В Евлахе простились с шехидом Первой Карабахской войны Тарланом Мамедовым
ФотоВ Евлахе простились с шехидом Первой Карабахской войны Тарланом Мамедовым
7 февраля 2025 г. 13:45
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с непогодой
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с непогодой
7 февраля 2025 г. 13:32
Создана клиника Карабахского университета
Создана клиника Карабахского университета
7 февраля 2025 г. 13:15
В Баку изменен временной режим светофоров на некоторых дорогах
В Баку изменен временной режим светофоров на некоторых дорогах
7 февраля 2025 г. 13:13
В Сальяне простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльшаном Тагиевым
ФотоВ Сальяне простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльшаном Тагиевым
7 февраля 2025 г. 13:01
В Азербайджан из Германии вернулись 45 человек в рамках соглашения о реадмиссии с ЕС
В Азербайджан из Германии вернулись 45 человек в рамках соглашения о реадмиссии с ЕС
7 февраля 2025 г. 09:57
Комиссия по борьбе с коррупцией обсудила прогресс в реализации рекомендаций GRECO
ФотоКомиссия по борьбе с коррупцией обсудила прогресс в реализации рекомендаций GRECO
6 февраля 2025 г. 18:35
В ЦИК рассмотрены обращения по муниципальным выборам
В ЦИК рассмотрены обращения по муниципальным выборам
6 февраля 2025 г. 17:23
Сахиль Бабаев назначен министром финансов
Сахиль Бабаев назначен министром финансов
6 февраля 2025 г. 16:00
Минздрав и Генпрокуратура призвали дождаться результатов проверки пластических хирургов
Минздрав и Генпрокуратура призвали дождаться результатов проверки пластических хирургов
6 февраля 2025 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi