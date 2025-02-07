В Джебраиле простились с шехидом Первой Карабахской войны Мушфигом Гулиевым

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В Джебраиле завершилась церемония прощания с шехидом Мушфигом Гулиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает сотрудник Report из Джебраила, останки шехида были перезахоронены на кладбище в селе Горовлу Джебраильского района.

В церемонии приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Джебраильского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Гулиев Мушфиг Ибрагим оглу родился в 1971 году в селе Горовлу. Он пропал без вести 16 октября 1993 года в боях в направлении села Махмудлу Джебраильского района. Тагиев был похоронен как неизвестный шехид в Имишлинском районе.