В Джалилабаде проголосовала 101-летний избиратель

В Джалилабадском районе на внеочередных президентских выборах проголосовала 101-летний избиратель.

В Джалилабадском районе на внеочередных президентских выборах проголосовала 101-летний избиратель.

Как сообщает муганское бюро Report, проживающей в селе Сейидбазар Хаджар Рустамовой на дом была доставлена мобильная урна для голосования.

Х.Рустамова зарегистрирована на избирательном участке №23 в селе Сейидбазар Джалилабадской городской окружной избирательной комиссии №71. В 53 избирательных участках данного округа зарегистрированы 51 348 избирателей, 2 740 из них будут голосовать впервые. На 14 участках установлены веб-камеры.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.