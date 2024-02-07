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В Джалилабаде проголосовала 101-летний избиратель

В Джалилабаде проголосовала 101-летний избиратель В Джалилабадском районе на внеочередных президентских выборах проголосовала 101-летний избиратель.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 16:25
В Джалилабаде проголосовала 101-летний избиратель

В Джалилабадском районе на внеочередных президентских выборах проголосовала 101-летний избиратель.

Как сообщает муганское бюро Report, проживающей в селе Сейидбазар Хаджар Рустамовой на дом была доставлена мобильная урна для голосования.

Х.Рустамова зарегистрирована на избирательном участке №23 в селе Сейидбазар Джалилабадской городской окружной избирательной комиссии №71. В 53 избирательных участках данного округа зарегистрированы 51 348 избирателей, 2 740 из них будут голосовать впервые. На 14 участках установлены веб-камеры.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на английском языке Фото101-year-old woman votes in Jalilabad
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