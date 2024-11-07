В Билясуваре почтили память национального героя Мубариза Ибрагимова

В селе Алиабад Билясуварского района почтили память национального героя, шехида Мубариза Ибрагимова.

В селе Алиабад Билясуварского района почтили память национального героя, шехида Мубариза Ибрагимова.

Как сообщает муганское бюро Report, в ходе визита в родное село азербайджанского героя участники также вспомнили о славном боевом пути М. Ибрагимова.

Участники отметили, что азербайджанский народ всегда будет чтить память шехидов, которые являются гордостью страны, а государство будет постоянно поддерживать семьи героев, достигших вершины шехидства.

Также была посещена могила отца шехида Агакерима Ибрагимова, скончавшегося в прошлом месяце.

Мубариз Агакерим оглу Ибрагимов родился 7 февраля 1988 года в селе Алиабад Билясуварского района. В 2005 году завершил ступень среднего образования и был призван на военную службу. Проходил ее в отряде особого назначения "Н"-ской воинской части Внутренних войск. Мубариз Ибрагимов завершил срочную действительную военную службу в 2007 году в звании сержанта.

Однако, 18 сентября 2009 года вновь был принят на действительную военную службу на добровольной основе, окончил курсы гизирей Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии, после завершения которых достойно и мужественно исполнял служебный долг на линии фронта в качестве заместителя командира роты мотострелкового батальона.

В ночь с 18 на 19 июня 2010 года Мубариз Ибрагимов уничтожил большое количество живой силы врага в сражениях в направлении села Чайлы Тертерского района. М.Ибрагимов стал шехидом в тяжелом неравном бою, длившемся около 5 часов.

После Астраханской встречи президентов Азербайджана, Армении и России армянская сторона 6 ноября вернула Азербайджану тела шехидов Мубариза Ибрагимова и старшего лейтенанта Фарида Ахмедова.

Доблесть М.Ибрагимова была высоко оценена президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым. Соответствующим распоряжением главы государства M.Ибрагимов был удостоен звания Национальный герой Азербайджана посмертно.